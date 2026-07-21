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Общество

Мэр Сочи рассказал о состоянии пострадавшего при падении обломков БПЛА ребенка

Прошунин: у пострадавшего при падении БПЛА в Сочи ребенка травмирована нога
tsyklon/Shutterstock/FOTODOM

У пострадавшего при падении обломков беспилотников в Сочи ребенка травмирована нога, ранение легкое. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» мэр города Андрей Прошунин.

Утром 21 июля фрагменты беспилотника упали на территории храма в центральном районе Сочи.

По словам Прошунина, пострадала семилетняя девочка. Ранение у нее легкое, жизни ничего не угрожает, осколком дрона «задело по касательной ногу». Ребенку оказывают всю необходимую медицинскую помощь, заверил мэр.

На место инцидента прибыли специальные и оперативные службы.

Кроме того, в Хостинском районе Сочи зафиксированы повреждения припаркованного автомобиля. Людей в нем не было, поэтому никто не пострадал. Инфраструктура города функционирует в штатном режиме, добавил Прошунин.

Также утром 21 июля губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что во Владимире беспилотник попал в квартиру на одном из верхних этажей многоэтажного дома, что привело к пожару. Предварительно, никто не пострадал. Открытое горение ликвидировано.

Ранее сообщалось, что лес загорелся в Ростовской области после падения обломков БПЛА.

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