Лес загорелся в Ростовской области после падения обломков БПЛА

В Ростовской области загорелся лес в результате падения обломков БПЛА

Лес загорелся в результате падения обломков БПЛА в Милютинском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что ночью в ходе отражения воздушной атаки в Ростове-на-Дону и четырех районах области (Константиновский, Обливский, Боковский, Советский) были уничтожены БПЛА и ракеты.

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Милютинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса. Пострадавших нет», — написал губернатор.

Слюсарь добавил, что в данный момент проводится тушение пожара, угрозы населенным пунктам нет.

Утром 21 июля губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что во Владимире беспилотник попал в квартиру на одном из верхних этажей многоэтажного дома, что привело к пожару. Предварительно, никто не пострадал. Открытое горение ликвидировано.

Ранее 25 человек госпитализировали после атаки БПЛА на автобус в Шебекино.