На Урале монах-раскольник снова попал на скамью подсудимых

На Урале против иеромонаха Никандра (Евгения Пинчука) возбуждено уголовное дело по двум статьям за его высказывания в интернете. Об этом сообщает e1.ru.

Уточняется, что фигуранта обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ).

Журналисты добавляют, что уголовное дело Пинчука будет рассматривать Свердловский областной суд.

В марте этого иеромонаха уже судили за публичное оправдание терроризма. Тогда его отправили на пять с половиной лет в колонию общего режима. Пинчуку также на два года запретили администрировать сайты и каналы.

Евгений Пинчук и ранее попадал на скамью подсудимых. В июне 2022 года в отношении иеромонаха возбуждали уголовное дело за дискредитацию российской армии за пост во «ВКонтакте», в котором говорилось, что правительство России нарушает божественные заповеди, и он назвал действия захватническими. После этого Пинчук удалил не только пост, но и свою страницу.

Ранее жителя Кузбасса осудили за картинку с георгиевской лентой и сковородой.