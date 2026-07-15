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Общество

Жителя Кузбасса осудили за картинку с георгиевской лентой и сковородой

Житель Кузбасса получил 12 лет колонии оправдание нацизма
Shutterstock/FOTODOM

Житель Кузбасса получил длительный срок за оправдание нацизма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК по Кемеровской области.

По информации следствия, 24-летний житель города Прокопьевск состоял в запрещенной в РФ националистической организации. Кроме того, фигурант более года администрировал канал в одном из мессенджеров, где размещал материалы, пропагандирующие и оправдывающие деятельность этой организации, а также призывал подписчиков канала вступить в ее ряды.

В СК добавили, что в один из дней молодой человек разместил в канале картинку, на которой был изображен человек с георгиевской лентой и сковородой, а также лидер террористической организации в форменном обмундировании ветерана Великой Отечественной войны. Тем самым, как подчеркнули в ведомстве, осужденный «унизил и осквернил символы воинской славы России».

Суд признал фигуранта виновным по трем статьям УК РФ: «Участие в деятельности террористической организации», «Содействие террористической деятельности» и «Реабилитация нацизма», и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.

В конце июня одну из жительниц Кемеровской области приговорили к шести годам колонии общего режима за публичное оправдание терроризма и реабилитацию нацизма и запретил ей на четыре года запретить женщине заниматься администрированием интернет-сайтов.

Ранее в Донецке задержали подозреваемого в призывах к экстремистской деятельности.

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