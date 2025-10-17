«Сектант и самозванец»: на Урале арестовали священника за оправдание терроризма

На Урале арестовали иеромонаха Никандра (Евгения Пинчука), который в одном из Telegram-каналов выразил «респект» основателю РДК*. Этот жест посчитали публичным оправданием терроризма, теперь Пинчуку грозит до семи лет лишения свободы. Ранее священнослужителя уже дважды привлекали к ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах России.

Сотрудники правоохранительных органов задержали священнослужителя из Верхотурья Евгения Пинчука за «респект» основателю националистической организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) в одном из Telegram-каналов, пишет Baza.

По версии следствия, Пинчук выразил уважение основателю запрещенной в России организации, чем публично оправдал их деятельность. В его отношении возбудили уголовное дело за публичное оправдание терроризма или его пропаганду. Силовики уже провели обыски дома у священнослужителя. Верхотурский городской суд постановил арестовать Пинчука, он пробудет в СИЗО как минимум два месяца. Священнослужителю грозит до семи лет лишения свободы.

«Иеромонах-раскольник РПЦЗ (»Русская православная церковь заграницей под омофором митрополита Агафангела») Евгений Пинчук снова оказался на скамье подсудимых. На этот раз Пинчук в одном из националистических Telegram-каналов оправдал деятельность националистической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), признанной террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации», — подтвердил информацию собеседник ТАСС.

Пинчука уже привлекали

В июне 2022 года в отношении Пинчука уже возбуждали уголовное дело за дискредитацию российской армии. 30 марта того же года он написал в социальной сети «ВКонтакте», что правительство России нарушает божественные заповеди, и назвал действия захватническими. После возбуждения дела Пинчук удалил не только пост, но и свою страницу. Он сказал Telegram-каналу Baza, что назвал нарушителями заповедей тех, кто должен их проповедовать, а писал он якобы о бесах и антихристах среди российских властей.

Священнослужителю грозило до полугода лишения свободы. Однако суд решил ограничиться штрафом в размере 35 тысяч рублей. В октябре Пинчук вновь опубликовал провокационный пост. За это его оштрафовали уже на сто тысяч рублей.

Епархия открестилась от Пинчука

Евгений Пинчук — это иеромонах Никандр. Когда-то он служил в Московском патриархате РПЦ. Еще в 2022 году сотрудники пресс-службы Екатеринбургской епархии заявили E1.RU, что Никандр не имеет отношения ни к епархии, ни к митрополии. Журналисты издания выяснили, что Пинчук относится к группе несогласных — Русской православной церкви за границей (РПЦЗ (А)), которая образовалась после раскола. Объединением руководит митрополит Агафангел, они базируются в Одессе. Официальные епархии их не признают.

Согласно открытым источникам, Пинчук перешел из Русской православной церкви Московского патриархата в РПЦЗ (А) еще в 2013 году, его прикрепили к храму Симеона Верхотурского в штат Ишимско-Сибирской епархии.

«В мире немало сектантов и самозванцев, рядящихся в церковные облачения и пытающихся представить себя клириками. Одним из таковых и является арестованный персонаж по фамилии Пинчук», — заявил изданию Tsargrad.tv член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Михаил Тюренков.

Он подчеркнул, что Агафангел когда-то был «архиереем настоящей РПЦЗ», но после ее воссоединения с РПЦ «ушел в раскол, переманив в свою организацию ряд других клириков, большинство из которых уже давно лишены сана».

«Сам лжемитрополит Агафангел активно поддерживает киевский режим. Поэтому неслучайно его адепт Пинчук дискредитирует русскую армию и выступает в поддержку укронацистских террористов», — заключил Тюренков.