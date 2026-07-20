Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Американская журналистка поблагодарила Путина за спасение ее телохранителя

RT: журналистка из США Оуэнс поблагодарила Путина за спасение ее телохранителя
CAP/TFS/Global Look Press

Американская журналистка Кэндис Оуэнс выразила благодарность президенту России Владимиру Путину, российским врачам и народу РФ за помощь, оказанную ее телохранителю после инсульта. Об этом сообщил телеканал RT.

По его данным, во время недавнего визита Оуэнс в Россию ее телохранителю стало плохо — у него произошел тяжелый инсульт. Мужчине экстренно провели операцию на головном мозге, в ходе которой врачи удалили тромб.

RT опубликовал выдержки из письма журналистки, которое оказалось в распоряжении редакции. В нем Оуэнс заявила, что операция не только устранила угрозу жизни телохранителя, но и значительно улучшила его общее состояние здоровья.

В начале июня Оуэнс приняла участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Она выразила признательность российскому народу за радушие и высказала желание сыграть роль связующего звена между западными и восточными христианами. Также журналистка в очередной раз подчеркнула, что считает Москву одним из самых великолепных городов, которые ей доводилось посещать, и выразила намерение вернуться сюда снова.

До этого Оуэнс призналась, что хотела бы взять интервью у Путина. Она напомнила, что ранее с российским главой беседовал ее коллега Такер Карлсон, кандидатуру которого она готова с радостью поддержать на выборах президента США.

Ранее Оуэнс рассказала о травле из-за поездки в Россию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!