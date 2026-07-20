Американская журналистка поблагодарила Путина за спасение ее телохранителя

Американская журналистка Кэндис Оуэнс выразила благодарность президенту России Владимиру Путину, российским врачам и народу РФ за помощь, оказанную ее телохранителю после инсульта. Об этом сообщил телеканал RT.

По его данным, во время недавнего визита Оуэнс в Россию ее телохранителю стало плохо — у него произошел тяжелый инсульт. Мужчине экстренно провели операцию на головном мозге, в ходе которой врачи удалили тромб.

RT опубликовал выдержки из письма журналистки, которое оказалось в распоряжении редакции. В нем Оуэнс заявила, что операция не только устранила угрозу жизни телохранителя, но и значительно улучшила его общее состояние здоровья.

В начале июня Оуэнс приняла участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Она выразила признательность российскому народу за радушие и высказала желание сыграть роль связующего звена между западными и восточными христианами. Также журналистка в очередной раз подчеркнула, что считает Москву одним из самых великолепных городов, которые ей доводилось посещать, и выразила намерение вернуться сюда снова.

До этого Оуэнс призналась, что хотела бы взять интервью у Путина. Она напомнила, что ранее с российским главой беседовал ее коллега Такер Карлсон, кандидатуру которого она готова с радостью поддержать на выборах президента США.

Ранее Оуэнс рассказала о травле из-за поездки в Россию.