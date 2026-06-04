Журналистка из США Кэндис Оуэнс заявила, что хочет взять интервью у Путина

Журналистка из США Кэндис Оуэнс, приехавшая в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявила, что хотела бы взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Оуэнс напомнила, что ранее с российским главой беседовал ее коллега Такер Карлсон.

«Это (интервью с Путиным — прим. «Газета.Ru») то, что я бы очень хотела сделать, чтобы узнать больше», — сказала она.

В ходе ПМЭФ Оуэнс сфотографировалась на стенде со «злобным Макроном». На фото она позирует рядом с маской с недовольным лицом французского президента.

Телеканал RT устроил на ПМЭФ фотозону «15 злобных зрителей RT». На стене развешаны маски с лицами мировых политиков и общественных деятелей, которых больше всего раздражает работа телеканала.

Оуэнс неспроста выбрала для фото именно маску Эммануэля Макрона. Журналистка уже неоднократно делала громкие заявления в адрес французского президента и его супруги. Она утверждает, что Брижит Макрон — мужчина, и у нее есть доказательства этого, полученные в результате расследования.

Ранее американская журналистка назвала Россию примером для США по поддержке многодетных семей.