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Политика

Оуэнс поддержала кандидатуру Карлсона на пост президента США

Оуэнс заявила, что с радостью поддержит на выборах президента США Карлсона
CAP/TFS/Global Look Press

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что готова с радостью поддержать на выборах президента США кандидатуру своего коллеги, политического обозревателя Такера Карлсона. Сама она в беседе с ведущим RT Риком Санчесом пообещала никогда не баллотироваться на выборные должности.

Сегодня в США активно обсуждается идея о том, что Оуэнс могла бы стать отличным следующим президентом США, отметил Санчес, спросив о её отношении к этому. Журналистка в шутку ответила, что может стать только диктатором.

«Я всегда говорю своим слушателям, что никогда не буду баллотироваться в президенты, только в диктаторы, потому что не хочу иметь дел с конгрессом, лоббистами и подобным <…>, — заявила Оуэнс. — В целом же у меня нет намерения баллотироваться на выборные должности. Слишком много фальши. Но я бы с готовностью уверенно поддержала кандидата вроде Такера Карлсона».

Напомним, Оуэнс принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — так, недавно она сфотографировалась на стенде со «злобным Макроном». Журналистка уже неоднократно делала громкие заявления в адрес французского президента и его супруги — в частности, она утверждает, что Брижит Макрон — мужчина, и у неё есть доказательства этого, полученные в результате расследования.

Ранее Оуэнс рассказала о травле из-за поездки в Россию.

 
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