Американская журналистка Кэндис Оуэнс, участвующая в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), выразила признательность российскому народу за радушие и высказала желание сыграть роль связующего звена между западными и восточными христианами. Об этом она написала в соцсети X.

«Для меня было бы особой честью стать «мостом», соединяющим христиан на Востоке с христианами на Западе», – поделилась своими мыслями Оуэнс.

Она в очередной раз подчеркнула, что считает Москву одним из самых великолепных городов, которые ей доводилось посещать, и выразила намерение вернуться сюда снова.

«Благодарю россиян за теплый прием», – добавила журналистка.

В ходе ПМЭФ Оуэнс сфотографировалась на стенде со «злобным Макроном». На фото она позирует рядом с маской с недовольным лицом президента Франции.

До этого американская журналистка призналась, что хотела бы взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Она напомнила, что ранее с российским главой беседовал ее коллега Такер Карлсон.

Ранее Оуэнс поддержала кандидатуру Карлсона на пост президента США.