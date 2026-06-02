Американская журналистка рассказала о травле из-за поездки в Россию

Журналистка Оуэнс заявила, что подверглась нападкам и обвинениям из-за поездки в Россию

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, приехавшая в Россию, в интервью ТАСС рассказала, что столкнулась с травлей из-за визита в страну.

По ее словам, она столкнулась с нападками со стороны американцев, которые настроены к ней критически.

Оуэнс утверждает, что ее критики «заставляют людей бояться путешествовать и хотят криминализировать поездки в Россию».

Журналистка также пожаловалась, что о ней лгут пользователи соцсети Х. Они говорят, что Оуэнс приехала в Россию «работать, сотрудничать с какими-то людьми», а также получает финансирование и нарушает законы.

До этого сообщалось, что Оуэнс выступит на сессии ПМЭФ «Большая семья – большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров». Вместе с ней в дискуссии должны были принять участие телеведущая Юлия Барановская и актриса Анна Хилькевич.

Позднее стало известно, что Оуэнс, прибывшая в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), не будет модератором пленарной сессии.

Ранее Оуэнс уличила западные СМИ во лжи после визита в Москву.