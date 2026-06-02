Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Американская журналистка рассказала о травле из-за поездки в Россию

Журналистка Оуэнс заявила, что подверглась нападкам и обвинениям из-за поездки в Россию
Global Look Press

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, приехавшая в Россию, в интервью ТАСС рассказала, что столкнулась с травлей из-за визита в страну. 

По ее словам, она столкнулась с нападками со стороны американцев, которые настроены к ней критически.

Оуэнс утверждает, что ее критики «заставляют людей бояться путешествовать и хотят криминализировать поездки в Россию». 

Журналистка также пожаловалась, что о ней лгут пользователи соцсети Х. Они говорят, что Оуэнс приехала в Россию «работать, сотрудничать с какими-то людьми», а также получает финансирование и нарушает законы.

До этого сообщалось, что Оуэнс выступит на сессии ПМЭФ «Большая семья – большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров». Вместе с ней в дискуссии должны были принять участие телеведущая Юлия Барановская и актриса Анна Хилькевич.

Позднее стало известно, что Оуэнс, прибывшая в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), не будет модератором пленарной сессии.

Ранее Оуэнс уличила западные СМИ во лжи после визита в Москву.

 
Теперь вы знаете
Самозанятость вам не нужна: 8 ситуаций, когда невыгодно ее оформлять
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!