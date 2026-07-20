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Общество

Украинский олигарх Ермолаев дал первое интервью после покушения в Монако

Бизнесмен Ермолаев отказался отвечать на вопрос о причастности Киева к покушению
vadym.iermolaiev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинский олигарх Вадим Ермолаев впервые рассказал о своем состоянии после покушения в Монако и ходе расследования. В письменном интервью газете Nice-Matin, на вопросы которой он отвечал из больницы, бизнесмен заявил, что не подозревал об угрозе своей жизни.

«До этой атаки у меня не было никаких оснований считать, что моей жизни может что-либо угрожать», — заявил Еромлаев.

Бизнесмен отказался отвечать на вопрос о причастности Киева к покушению. Он не стал называть имена возможных заказчиков преступления, сославшись на то, что любое публичное высказывание может затруднить работу следователей. Ермолаев отметил, что не знает, кто желает ему зла, и предпочитает не комментировать различные гипотезы, пока ведется расследование.

Украинский олигарх заявил, что планирует выйти из больницы в ближайшие недели. Он также обратился к властям нескольких стран и международным организациям с просьбой обеспечить безопасность своей семьи и свидетелей.

Взрыв в Монако произошел 29 июня. Помимо Ермолаева пострадали его спутница и ее 13-летний сын. Главной подозреваемой стала гражданка Украины Анастасия Березовская, которую Интерпол объявил в международный розыск. Ее тело обнаружили 6 июля под Киевом с огнестрельными ранениями. В преступлении признался действующий сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, задержанный вместе с бывшим правоохранителем.

Ранее был назван мотив покушения на олигарха Ермолаева.

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