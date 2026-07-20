Украинский бизнесмен Ермолаев заявил, что планирует вскоре выйти из больницы

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого было совершено покушение в Монако, планирует выйти из больницы в ближайшие недели. Об этом он заявил в интервью изданию Nice-Matin.

«Я не знаю, надеюсь. Если все пойдет хорошо, я, должно быть, смогу выйти в ближайшие недели», — сказал он.

В этом же интервью Ермолаев обвинил Главное управление разведки (ГУР) Украины в организации покушения. Бизнесмен также обратился к властям нескольких стран и международным организациям с просьбой обеспечить безопасность своей семьи и свидетелей. По его мнению, если спецслужбы используют свои возможности для организации расправы на территории Европы, то это ставит под угрозу международную безопасность и доверие к институтам власти.

Взрыв в Монако произошел 29 июня. Помимо Ермолаева, пострадали его спутница и ее 13-летний сын. Главной подозреваемой стала гражданка Украины Анастасия Березовская, которую Интерпол объявил в международный розыск. Ее тело обнаружили 6 июля под Киевом с огнестрельными ранениями. В преступлении признался действующий сотрудник ГУР, задержанный вместе с бывшим правоохранителем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее теракт в Монако назвали сигналом для европейцев.