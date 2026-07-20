Аэропорт Геленджика приостановил работу

Росавиация: в аэропорту Геленджика введены ограничения на полеты самолетов

В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении, опубликованном в 16:35 мск.

В ночь на 20 июля столичный аэропорт Жуковский временно остановил прием и выпуск самолетов. По информации Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О возобновлении работы авиагавани ведомство сообщило в 13:44 мск.

Также аэропорт Домодедово принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам рекомендовали уточнять статус их рейсов с помощью онлайн-табло воздушной гавани. Ограничения сняли около 4:44 мск.

Ранее пассажиры пожаловались на клопов в массажных креслах аэропорта Домодедово.