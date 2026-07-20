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Общество

Аэропорт Жуковский временно перестал обслуживать рейсы

Росавиация: аэропорт Жуковский временно не принимает и не выпускает рейсы
Евгений Одиноков/РИА Новости

Столичный аэропорт Жуковский (Раменское) временно остановил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.

По информации воздушного ведомства, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Также аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам рекомендуют уточнять статус их рейсов с помощью онлайн-табло воздушной гавани.

Днем 19 июля московские аэропорты Домодедово и Внуково из соображений безопасности начали выполнять полеты по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование неба в районе авиагаваней. Как сообщалось позднее, на фоне ограничений работы аэропортов были задержаны 26 рейсов.

На этом фоне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении дронов на подлете к городу.

Ранее пассажиры пожаловались на клопов в массажных креслах аэропорта Домодедово.

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