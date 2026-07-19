Два московских аэропорта перешли на особый режим работы

Московские аэропорты Домодедово и Внуково принимают рейсы по согласованию. Об этом заявила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», — говорится в сообщении.

Пассажиров также предупредили о возможных корректировках в расписании. Уточняется, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уничтожении дронов, пытавшихся атаковать столицу.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Ранее пассажиры пожаловались на клопов в массажных креслах аэропорта Домодедово.