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Общество

Клопы покусали пассажиров, ожидающих рейсов в аэропорту Домодедово

РЕН ТВ: пассажиры пожаловались на клопов в массажных креслах аэропорта Домодедово
Shutterstock

Посетители столичного аэропорта Домодедово пожаловались, что их покусали клопы, когда они отдыхали в массажных креслах, расположенные в зале ожидания. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Один из пассажиров — блогер Раван — рассказал, что люди уходили с соседних сидений из-за обнаруженных насекомых. Один из пассажиров показал следы от укусов на плече и предплечье после оплаченного сеанса массажа.

Другая пассажирка рассказала, что она с матерью решила отдохнуть в массажных креслах, размещенных в зоне фуд-корта и гостиницы, пока их рейс задержали. Впоследствии женщина обнаружила, что ее рубашка «буквально усыпана насекомыми», так что ее пришлось выбросить, а на теле появились многочисленные укусы и следы крови.

До этого источник рассказал, что клопы появились в метро Бухареста. По информации СМИ, комнаты отдыха в депо Валя-Яломицей, которое обслуживает одну из самых новых линий метро, «кишат клопами».

Ранее клопы атаковали российских туристов в элитных отелях ОАЭ.

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