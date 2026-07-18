Клопы покусали пассажиров, ожидающих рейсов в аэропорту Домодедово

Посетители столичного аэропорта Домодедово пожаловались, что их покусали клопы, когда они отдыхали в массажных креслах, расположенные в зале ожидания. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Один из пассажиров — блогер Раван — рассказал, что люди уходили с соседних сидений из-за обнаруженных насекомых. Один из пассажиров показал следы от укусов на плече и предплечье после оплаченного сеанса массажа.

Другая пассажирка рассказала, что она с матерью решила отдохнуть в массажных креслах, размещенных в зоне фуд-корта и гостиницы, пока их рейс задержали. Впоследствии женщина обнаружила, что ее рубашка «буквально усыпана насекомыми», так что ее пришлось выбросить, а на теле появились многочисленные укусы и следы крови.

До этого источник рассказал, что клопы появились в метро Бухареста. По информации СМИ, комнаты отдыха в депо Валя-Яломицей, которое обслуживает одну из самых новых линий метро, «кишат клопами».

Ранее клопы атаковали российских туристов в элитных отелях ОАЭ.