Туристке из России понадобится операция после нападения в грузинском отеле

Туристке из России, на которую в Грузии напал мужчина, понадобится операция, сообщает Baza.

Пострадавшая рассказала, что ей предстоит хирургическое вмешательство из-за перелома носа. Она также опровергла информацию о том, что вместе с подругами оскорбляла участников свадьбы, выливала на них воду и плевалась.

По словам туристки, нападавшего она видела впервые в жизни, а удар от него получила, когда заступилась за подруг.

До этого в грузинской Кахетии мужчина ворвался в номер к российским туристкам и напал на одну из них. Он сломал девушке нос, она попала в больницу в тяжелом состоянии. В грузинском МВД назвали причиной конфликта поведение россиянок — они оскорбляли гостей проходившей в отеле свадьбы и облили водой аппаратуру на мероприятии. Однако туристки отрицают эту версию. По их словам, конфликт произошел из-за того, что они разговаривали на русском языке.

Ранее во Львове пассажира автобуса избили за разговор с матерью на русском языке.