Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Культура

В Грузии отменили концерты «Тату» и Ани Лорак

ТАСС: в Батуми отменили выступления группы «Тату» и Ани Лорак
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

В Грузии отменили концерты группы «Тату» и певицы Ани Лорак. Об этом сообщает ТАСС.

Выступления должны были пройти в августе на территории батумских теннисных кортов. На данный момент продажи билетов на концерт приостановлены. Причина отмены неизвестна.

В июле 2025 года Юлия Волкова сообщила о воссоединении дуэта «Тату», а позднее артистки рассказали о планах выступить в Японии и Мексике. 21 ноября стало известно, что солистки «Тату» встретились с Канье Уэстом в Японии.

В январе 2026-го платформа Bilet.e.bi.ge сообщила, что в Тбилиси не состоится выступление группы «Тату». Мероприятие должно было пройти в Тбилисском дворце спорта, и оно стало бы первым концертом группы в Грузии за 25 лет. В Bilet.e.bi.ge уточнили, что покупателям вернут деньги за приобретенные билеты, однако официальные причины отмены не раскрываются.

Как пишет «Ъ», в местных соцсетях и Telegram-каналах обсуждают версию, якобы концерт могли отменить из-за предыдущего выступления артисток в Крыму. Сама группа пока не дала комментариев.

Ранее сообщалось, что концерт «Тату» отменили в российском городе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 14 июля. Обвинение рэпера Киевстонера в терроризме, льгота для жен бойцов СВО и нашествие слизней из-за ливней
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!