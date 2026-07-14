В Грузии отменили концерты «Тату» и Ани Лорак

В Грузии отменили концерты группы «Тату» и певицы Ани Лорак. Об этом сообщает ТАСС.

Выступления должны были пройти в августе на территории батумских теннисных кортов. На данный момент продажи билетов на концерт приостановлены. Причина отмены неизвестна.

В июле 2025 года Юлия Волкова сообщила о воссоединении дуэта «Тату», а позднее артистки рассказали о планах выступить в Японии и Мексике. 21 ноября стало известно, что солистки «Тату» встретились с Канье Уэстом в Японии.

В январе 2026-го платформа Bilet.e.bi.ge сообщила, что в Тбилиси не состоится выступление группы «Тату». Мероприятие должно было пройти в Тбилисском дворце спорта, и оно стало бы первым концертом группы в Грузии за 25 лет. В Bilet.e.bi.ge уточнили, что покупателям вернут деньги за приобретенные билеты, однако официальные причины отмены не раскрываются.

Как пишет «Ъ», в местных соцсетях и Telegram-каналах обсуждают версию, якобы концерт могли отменить из-за предыдущего выступления артисток в Крыму. Сама группа пока не дала комментариев.

Ранее сообщалось, что концерт «Тату» отменили в российском городе.