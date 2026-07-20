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Общество

Названа причина массового отравления туристов в Ставропольском крае

На Ставрополье назвали причину отравления десятков туристов в гостинице
Shutterstock

Причиной массового отравления туристов на базе отдыха в Ставропольском крае стали зараженные окорочка, поставленные из Невинномысска. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

«Заражены были окорочка, которые поставили на базу отдыха из города Невинномысска», — сказали агентству.

18 июля сообщалось, что десятки человек обратились за помощью к врачам после отдыха в гостинице «Золотые пески» в Ставропольском крае. Люди жаловались на высокую температуру, рвоту и диарею. В СК рассказали, что причиной массового отравления, предварительно, стал возбудитель сальмонеллеза в готовых блюдах, и возбудили уголовное дело. По данным Telegram-канала Baza, посетители почувствовали себя плохо после употребления мясной продукции.

По последним данным, после отравления к медикам обратились 79 человек, среди которых 25 детей. Как уточняли в минздраве региона, причиной обращения в больницу стало недомогание.

Ранее в Ереване прием в честь Дня взятия Бастилии закончился отравлением.

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