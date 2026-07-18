Названо число госпитализированных с отравлением после отдыха на Ставрополье

После отравления в гостинице «Золотые пески» в Ставропольском крае к медикам обратились 79 человек, среди которых 25 детей. Об этом сообщает в Telegram-канале региональный минздрав.

Там уточнили, что причиной обращения в больницу стало недомогание.

«С 13 по 17 июля 53 пациента были госпитализированы в 10 больниц региона, остальные проходят лечение амбулаторно», — заявили в минздраве.

До этого стало известно, что десятки человек обратились за помощью к врачам после отдыха в гостинице «Золотые пески» в Ставропольском крае. Люди жаловались на высокую температуру, рвоту и диарею. В СК рассказали, что причиной массового отравления, предварительно, стал возбудитель сальмонеллеза в готовых блюдах, и возбудили уголовное дело. По данным Baza, посетители почувствовали себя плохо после употребления мясной продукции.

Это уже второе массовое отравление на Ставрополье за последние несколько месяцев. В конце мая вспышка кишечной инфекции произошла в азиатском кафе «Мао Бао» в Пятигорске. После инцидента глава края Владимир Владимиров поручил организовать проверки пищеблоков в школах и детских лагерях, а затем и по всему региону.

Ранее в Ереване прием в честь Дня взятия Бастилии закончился отравлением.