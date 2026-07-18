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Политика

В Ереване прием в честь Дня взятия Бастилии закончился отравлением

В Ереване несколько человек отравились на приеме в посольстве Франции
Shutterstock/FOTODOM

Некоторые участники приема, посвященного Дню взятия Бастилии, который прошел во французском посольстве в Ереване, заявили о симптомах пищевого отравления. Об этом стало известно из сообщения дипломатического учреждения в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Некоторые гости приема, организованного 14 июля в посольстве Франции в честь национального праздника, сообщили нам о симптомах пищевого отравления», — рассказали дипломаты.

Среди гостей были высокопоставленные лица, включая вице-премьера Армении Мгера Григоряна, заместителя министра здравоохранения Лену Нанушян, заместителя министра обороны Армана Саркисяна и начальника Генштаба Эдуарда Асряна, а также вице-мэра Еревана Левона Ованнисяна и других.

Дипломатическое ведомство не уточнило количество пострадавших и их личные данные. Представители посольства выразили сожаление по поводу возникших неудобств и отметили, что заинтересованы в выяснении причин ухудшения самочувствия гостей. В связи с этим они уже направили запрос в Министерство здравоохранения Армении.

Ранее десятки туристов отравились в отеле Турции.

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