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Спасатели эвакуировали с Эльбруса мужчину и его погибшего сына

С Эльбруса эвакуировали сорвавшегося с высоты альпиниста и его погибшего сына

Спасатели эвакуировали с Эльбруса выжившего альпиниста и его погибшего сына. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина по имени Роман и тело его ребенка были доставлены в поселок Терскол. Медики оказывают помощь выжившему, у которого сломаны ребра и травмированы колени. На месте работают следователи.

Вечером 19 июля МЧС сообщило, что в Кабардино-Балкарии были найдены мужчина и ребенок, которые сорвались во время спуска на восточном склоне Эльбруса. Их обнаружили на высоте около 4,2 тыс. м, однако спасатели отложили их эвакуацию до 20 июля из-за темноты и погодных условий.

Сам инцидент произошел утром в воскресенье. В результате падения 40-летний мужчина получил тяжелые травмы, а его 11-летний ребенок не выжил. По информации Telegram-канала Baza, в районе Ачкерьякольского лавового потока оборвалась страховочная веревка, соединявшая альпинистов.

Ранее туристка сорвалась с обрыва во время экскурсии на Кавказе.

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