Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

На Кавказе нашли туристку, сорвавшуюся с обрыва во время экскурсии

В Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали тело туристки, упавшей с обрыва
МЧС РФ по КБР

В Кабардино-Балкарии эвакуировали тело туристки, которая сорвалась в обрыв в урочище (географический объект или ориентир, о названии которого договорились/«уреклись» люди; на фоне окружающей территории он выделяется своими природными особенностями, например, лес среди поля) Джилы-Су. Об этом сообщает на сайте региональное управление МЧС.

В ведомстве заявили, что 44-летняя женщина была в составе экскурсионной группы. Ее тело забрали из ущелья и передали правоохранителям. На месте происшествия работали шестеро спасателей.

До этого на восточном склоне Эльбруса во время спуска с вершины произошел несчастный случай. Утром 19 июля с высоты около 4,2 тыс. м сорвалась связка из двух альпинистов. В ней находились 40-летний Роман и его 11-летний сын. Мужчина получил тяжелые травмы, а ребенок не выжил. По информации Baza, в районе Ачкерьякольского лавового потока оборвалась страховочная веревка, соединявшая альпинистов.

Ранее гид в Гималаях сбежал от россиянина, потому что тот медленно шел.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 19 июля. Удары по пунктам снабжения ВСУ и ужесточения для мигрантов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!