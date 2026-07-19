На Кавказе нашли туристку, сорвавшуюся с обрыва во время экскурсии

В Кабардино-Балкарии эвакуировали тело туристки, которая сорвалась в обрыв в урочище (географический объект или ориентир, о названии которого договорились/«уреклись» люди; на фоне окружающей территории он выделяется своими природными особенностями, например, лес среди поля) Джилы-Су. Об этом сообщает на сайте региональное управление МЧС.

В ведомстве заявили, что 44-летняя женщина была в составе экскурсионной группы. Ее тело забрали из ущелья и передали правоохранителям. На месте происшествия работали шестеро спасателей.

До этого на восточном склоне Эльбруса во время спуска с вершины произошел несчастный случай. Утром 19 июля с высоты около 4,2 тыс. м сорвалась связка из двух альпинистов. В ней находились 40-летний Роман и его 11-летний сын. Мужчина получил тяжелые травмы, а ребенок не выжил. По информации Baza, в районе Ачкерьякольского лавового потока оборвалась страховочная веревка, соединявшая альпинистов.

Ранее гид в Гималаях сбежал от россиянина, потому что тот медленно шел.