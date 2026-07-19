Спасатели нашли сорвавшихся на Эльбрусе отца с сыном, но отложили их эвакуацию

Эвакуация мужчины-альпиниста и его сына с Эльбруса отложена из-за погоды и темноты

В Кабардино-Балкарии нашли мужчину и ребенка, которые сорвались во время спуска на восточном склоне Эльбруса. Об этом сообщает на канале в «Максе» региональное управление МЧС.

В ведомстве заявили, что альпиниста и тело его сына нашли на высоте около 4,2 тыс. м вечером. Из-за темноты и погодных условий их эвакуируют в понедельник, 20 июля.

В посте отмечается, что для этого намерены задействовать коммерческий вертолет. На месте происшествия работают 12 спасателей.

До этого на Эльбрусе во время спуска с вершины произошел несчастный случай. Утром 19 июля с высоты около 4,2 тыс. м сорвалась связка из двух альпинистов. В ней находились 40-летний Роман и его 11-летний сын. Мужчина получил тяжелые травмы, ребенок не выжил. По информации Telegram-канала Baza, в районе Ачкерьякольского лавового потока оборвалась страховочная веревка, соединявшая альпинистов.

Ранее туристка сорвалась с обрыва во время экскурсии на Кавказе.