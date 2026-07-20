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Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в России

Онищенко: женщины в РФ рожают первого ребенка примерно в 30 лет
РИА Новости

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в интервью РИА Новости, что российские женщины рожают первого ребенка примерно в 30 лет.

«Женщина в Европе рожает впервые в 34 года, а у нас где-то в 30 лет», — поделился академик.

Он пояснил, что такие сроки обусловлены желанием современных женщин до рождения ребенка получить образование, утвердиться в профессии и иметь устойчивый доход.

В декабре 2025 года Онищенко говорил, что российские женщины впервые рожают в возрасте около 31 года.

14 июня председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов говорил, что внеипотечные формы предоставления жилья семьям с детьми помогли бы увеличить рождаемость.

Речь идет о жилье по договору соцнайма и общежитиях для молодых семей, уточнил он. Кроме того, священник предложил поддержать женщин в возрасте 25-39 лет, у которых, по его словам, высокий потенциал к многодетности.

Ранее в РПЦ поддержали идею сократить срок аборта ради повышения рождаемости.

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