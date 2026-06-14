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Общество

В РПЦ нашли способ увеличить рождаемость

Иерей Лукьянов: внеипотечные формы предоставления жилья повысят рождаемость
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Внеипотечные формы предоставления жилья семьям с детьми помогли бы увеличить рождаемость. Об этом сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Речь идет о жилье по договору соцнайма и общежитиях для молодых семей, уточнил он. Кроме того, священник предложил поддержать женщин в возрасте 25-39 лет, у которых, по его словам, высокий потенциал к многодетности.

«В ближайшие три года эта мера может привести к существенному приросту рождаемости и увеличению числа многодетных семей», — сказал он.

Также Лукьянов считает необходимым принять федеральный закон о поддержке многодетных семей из числа коренного населения России. Все эти меры, отметил он, способны исправить негативную демографическую тенденцию.

До этого лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что введенные в феврале ограничения на семейную ипотеку сильно ударили по рынку новостроек. По его мнению, стоит отменить для семей все ипотечные ужесточения, включая планы Минфина поднять ставку до 8-9% для разведенных родителей. Депутат предложил снижать ставку при рождении детей: для семей с двумя детьми — до 4%, с тремя — до 2%, а молодым многодетным семьям давать беспроцентные ссуды.

Ранее в РПЦ поддержали идею сократить срок аборта ради повышения рождаемости.

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