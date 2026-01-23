Размер шрифта
В РПЦ поддержали идею сократить срок аборта ради повышения рождаемости

Иерей Лукьянов поддержал идею сократить срок аборта до 9-й недели беременности
Игорь Онучин/РИА «Новости»

Сокращение допустимого срока для аборта с 12-й до 9-й недели беременности положительно скажется на рождаемости в России. Такое мнение высказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в беседе с ТАСС.

Служитель церкви считает, что для повышения рождаемости следует разрешить проведение абортов только в государственных клиниках. По его словам, в частных медучреждениях «часто не соблюдают законодательство». Лукьянов выразил уверенность, что принятые на федеральном уровне меры в первый же год позволят коренным образом снизить число абортов.

В конце декабря прошлого года благотворительный фонд «Женщины за жизнь» сообщил, что в России выписали первый штраф за «склонение к аборту». По данным организации, подопечная фонда, узнав, что беременна двойней, сообщила об этом отцу будущих детей. Мужчина попросил девушку прервать беременность и предложил оплатить ей процедуру.

В ходе разбирательств россиянин признал вину, однако на судебном заседании факт склонения к аборту отрицал. Суд оштрафовал его на пять тысяч рублей.

Ранее беременные россиянки рассказали о своих страхах.

