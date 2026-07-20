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Следственный комитет возбудил дело после атаки беспилотников в Москве и области

СК возбудил дело о теракте в связи с атакой БПЛА ВСУ в московском регионе
Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Москве и Московской области в ночь на 20 июля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере «Макс».

В СК РФ заявили, что в результате ударов по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Подмосковье ранения получили мирные жители.

Там же добавили, что дадут полную уголовно-правовую оценку действиям ВСУ.

Утром 20 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона ночью летело более 400 украинских беспилотников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атак БПЛА пострадали два человека.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 20 июля силы ПВО ликвидировали 381 украинский дрон над российскими регионами, в том числе над московским регионом.

Ранее сообщалось о пожаре на территории нефтебазы в Подмосковье после падения БПЛА.

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