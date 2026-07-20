Россиянам дали советы на случай конфликта в ресторане в Турции

Туристам в Турции в случае конфликтной ситуации в ресторане следует зафиксировать инцидент на фото и видео и вызвать полицию. Об этом РИА Новости рассказал бывший полицейский Мустафа Бегюрджю.

По его словам, если посетителю угрожают насилием или не выпускают из заведения, необходимо срочно звонить в полицию по номеру 112 или обращаться в ближайший участок. Если речь идет об угрозах, конфискации вещей или попытках заставить клиента заплатить силой, это уже серьезное преступление, и затягивать с обращением не стоит.

Бегюрджю также напомнил, что все рестораны в Турции обязаны указывать цены в меню. За нарушение предусмотрены серьезные штрафы — в среднем около 4 тысяч лир (примерно $85) за каждое наименование. Перед заказом туристам стоит убедиться в наличии цен, сфотографировать меню, а в случае завышенного чека сохранять спокойствие и требовать пояснений по каждому пункту.

До этого Бегюрджю предупреждал туристов о мошенниках в аэропортах и на остановках общественного транспорта Стамбула, которые обманывают иностранцев с транспортными картами. Злоумышленники предлагают «помочь» с покупкой или пополнением карты в автомате, но в итоге турист остается без денег. Эксперт советует делать все самостоятельно и не обращаться к посторонним, особенно в туристических зонах.

Ранее в Турции арестовали мошенников, продававших фейковые карты сокровищ.