Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянам дали советы на случай конфликта в ресторане в Турции

Туристам в Турции при конфликте в ресторане посоветовали звонить в полицию
Shutterstock/Savvapanf Photo

Туристам в Турции в случае конфликтной ситуации в ресторане следует зафиксировать инцидент на фото и видео и вызвать полицию. Об этом РИА Новости рассказал бывший полицейский Мустафа Бегюрджю.

По его словам, если посетителю угрожают насилием или не выпускают из заведения, необходимо срочно звонить в полицию по номеру 112 или обращаться в ближайший участок. Если речь идет об угрозах, конфискации вещей или попытках заставить клиента заплатить силой, это уже серьезное преступление, и затягивать с обращением не стоит.

Бегюрджю также напомнил, что все рестораны в Турции обязаны указывать цены в меню. За нарушение предусмотрены серьезные штрафы — в среднем около 4 тысяч лир (примерно $85) за каждое наименование. Перед заказом туристам стоит убедиться в наличии цен, сфотографировать меню, а в случае завышенного чека сохранять спокойствие и требовать пояснений по каждому пункту.

До этого Бегюрджю предупреждал туристов о мошенниках в аэропортах и на остановках общественного транспорта Стамбула, которые обманывают иностранцев с транспортными картами. Злоумышленники предлагают «помочь» с покупкой или пополнением карты в автомате, но в итоге турист остается без денег. Эксперт советует делать все самостоятельно и не обращаться к посторонним, особенно в туристических зонах.

Ранее в Турции арестовали мошенников, продававших фейковые карты сокровищ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 19 июля. Удары по пунктам снабжения ВСУ и ужесточения для мигрантов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!