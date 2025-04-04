В Турции мошенники продавали фальшивые карты сокровищ и были арестованы

В Турции арестовали мошенников, которые наживались на желании людей быстро разбогатеть, продавая им поддельные карты сокровищ, пишет Oddity Central.

Турецкая полиция задержала группу мошенников, продававших людям поддельные карты сокровищ и выманивавших деньги за помощь в продаже «бесценных» находок. Операция проводилась в девяти провинциях страны, в ходе которой были арестованы десятки злоумышленников. По предварительным данным, их жертвами стали жители сельских районов, а общий ущерб превысил $1,3 млн.

Мошенники действовали по отработанной схеме. Они путешествовали по деревням, предлагая местным жителям купить нарисованные от руки «древние» карты сокровищ. Бумага была искусственно состарена, а на картах отмечались реальные места, знакомые жертвам. Преступники представлялись приезжими и, ссылаясь на незнание местности, предлагали продать карту за определенную плату. Если человек соглашался и начинал поиски, мошенники снова выходили на связь.

Когда жертва сообщала, что нашла «клад» — обычно это были позолоченные подделки, — мошенники подключали своего сообщника, выдававшего себя за священника. Тот через видеозвонок «подтверждал» ценность находки, но утверждал, что продать ее в Турции невозможно из-за культурной ценности. Вместо этого он предлагал помощь в продаже за границей, требуя предоплату за услуги. После получения денег преступники исчезали.

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