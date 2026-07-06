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Общество

Россиянам рассказали, как турецкие мошенники обманывают туристов

В Стамбуле мошенники обманывают туристов при помощи транспортных карт
Максим Блинов/РИА Новости

Аферисты, действующие в аэропортах и на остановках общественного транспорта Стамбула, обманывают иностранных туристов с помощью мошеннической схемы с транспортными картами. Об этом РИА Новости рассказал турецкий эксперт по вопросам безопасности, бывший высокопоставленный полицейский Мустафа Бегюрджю.

Он пояснил, что мошенники промышляют на некоторых популярных среди туристов станциях общественного транспорта, в том числе в аэропортах Стамбула, предлагая иностранцам «помочь» в покупке и пополнении транспортной карты в автомате. В итоге турист обнаруживает, что транспортная карта не пополнена, а деньги уже списаны или переданы наличными аферистам.

Бегюрджю подчеркнул, что туристам необходимо стараться делать все самостоятельно и не просить ни у кого помощи, особенно в аэропортах и в туристических зонах. Следует обращать особое внимание на тех, кто назойливо пристает к иностранцам и предлагает помочь.

7 февраля временный поверенный в делах РФ в Анкаре Алексей Иванов заявил, что дорожные аварии, мошенничество и проблемы со страховками возглавляют список основных трудностей, с которыми сталкиваются российские туристы в Турции.

Ранее туристов предупредили о новой схеме мошенников.

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