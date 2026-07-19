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Армия

Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ, летевших на Москву

Собянин: силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны России уничтожили пять дронов Вооруженных сил Украины на подлете к Москве. Об этом сообщил в своем канале в «Максе» глава российской столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Накануне мэр сообщал, что украинские военные в течение недели выпустили почти 1,9 тыс. дронов в направлении Москвы и области. По словам градоначальника, большинство целей ликвидировали на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве сбили 207 дронов.

Ночью с 17 на 18 июля над Московской областью перехватили 48 украинских беспилотников. В городе Электросталь был атакован склад Wildberries, в результате чего пострадали 37 человек. Как рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, состояние семи раненых оценивается как тяжелое. Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что еще одного человека спасти его не удалось.

Ранее телеведущий Соловьев едва не попал под удар украинского БПЛА на трассе «Новороссия».

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