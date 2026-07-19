В двух аэропортах Москвы сняли ограничения

Росавиация: временные ограничения в Домодедово и Внуково сняты

Временные ограничения в московских аэропортах Домодедово и Внуково сняты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в «Максе».

«В аэропортах Домодедово и Внуково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Днем 19 июля упомянутые московские аэропорты из соображений безопасности начали выполнять полеты по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование неба в районе авиагаваней. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.

На этом фоне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении дронов на подлете к городу.

Как сообщалось позднее, на фоне ограничений работы аэропортов были задержаны 26 рейсов.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.