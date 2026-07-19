Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В двух аэропортах Москвы сняли ограничения

Росавиация: временные ограничения в Домодедово и Внуково сняты
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения в московских аэропортах Домодедово и Внуково сняты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в «Максе».

«В аэропортах Домодедово и Внуково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Днем 19 июля упомянутые московские аэропорты из соображений безопасности начали выполнять полеты по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование неба в районе авиагаваней. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.

На этом фоне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении дронов на подлете к городу.

Как сообщалось позднее, на фоне ограничений работы аэропортов были задержаны 26 рейсов.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 19 июля. Удары по пунктам снабжения ВСУ и ужесточения для мигрантов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!