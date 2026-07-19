Пожарные локализовали основной очаг возгорания в Электростали

Сотрудники МЧС локализовали основной очаг пожара на складе в Электростали

Спасатели локализовали основной очаг пожара на складе в Московской области. Об этом заявил глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов в своем канале в «Максе».

«На территории складского комплекса... основной очаг пожара локализован, ведется тушение оставшихся очагов, а также проливка и разбор завалов спецтехникой», — написал он.

18 июля украинские беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в подмосковной Электростали. При атаке, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пострадали 57 человек, один не выжил.

По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, в больницах Московской области и федеральных медицинских центрах Минздрава РФ находятся 40 пострадавших при атаке на логистический центр в Электростали, семь их них — в тяжелом состоянии.

Ранее телеведущий Соловьев едва не попал под удар украинского БПЛА на трассе «Новороссия».