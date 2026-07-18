Губернатор Подмосковья уточнил данные о пострадавших от БПЛА

Воробьев сообщил о 61 пострадавшем при атаке дронов на Подмосковье

В результате атаки дронов на Подмосковье пострадал 61 человек. Уточненные данные опубликовал в Telegram-канал губернатор региона Андрей Воробьев.

Чиновник рассказал, что 20 жителей получили амбулаторную помощь. Остальные находятся под наблюдением медиков: состояние девяти оценивается как тяжелое, а 31 — как средней степени тяжести.

«У большинства диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения», — написал глава Московской области.

Он отметил, что большинство пострадавших (57) из Электростали, еще четверо — из Ногинска. Воробьев поблагодарил медиков и спасателей за оперативность и профессионализм.

До этого беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По первоначальным данным властей, при ударе по складу в Котовске несовместимые с жизнью травмы получили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек были ранены. В регионе после атаки отменили все развлекательные мероприятия.

В Электростали пострадали 37 человек, один из них не выжил. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, там возник пожар. Власти заявили об эвакуации роддома, расположенного поблизости.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».