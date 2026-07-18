Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейках
Армия

Телеведущий Соловьев едва не попал под удар украинского БПЛА на трассе «Новороссия»

Соловьев и его команда едва не попали под удар дрона ВСУ на трассе «Новороссия»
Максим Блинов/РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев и его съемочная группа оказались рядом с местом атаки украинского беспилотника на трассе Р-280 «Новороссия» во время съемок документального проекта «За лентой» для телеканала «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты записывали интервью с военнослужащими 19-го отдельного батальона противодействия беспилотных систем, который обеспечивает защиту одного из участков трассы от атак БПЛА.

Во время съемок бойцы заметили в небе украинский беспилотник. Командир подразделения принял решение задействовать FPV-перехватчик, который уничтожил цель за несколько секунд до удара по гражданскому грузовику.

Благодаря оперативным действиям военных атаку удалось предотвратить, а съемочная группа не пострадала.

13 июля на трассе «Новороссия» произошел инцидент с участием министра молодежной политики Запорожской области Егора Логунова. Он получил ранения в результате атаки украинского БПЛА.

В июне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об активизации работы по противодействию вражеским дронам на ключевых автомагистралях, включая трассу «Новороссия». По его словам, российские ударные беспилотники приступили к патрулированию дорог и уже оказывают содействие в нейтрализации аппаратов противника, нацеленных на гражданский транспорт.

Ранее Соловьев обозначил сроки перехода Донбасса под полный контроль России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Связь пропала, а доехать надо? Топ офлайн-карт, которые работают в России и без интернета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!