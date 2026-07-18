Телеведущий Соловьев едва не попал под удар украинского БПЛА на трассе «Новороссия»

Соловьев и его команда едва не попали под удар дрона ВСУ на трассе «Новороссия»

Телеведущий Владимир Соловьев и его съемочная группа оказались рядом с местом атаки украинского беспилотника на трассе Р-280 «Новороссия» во время съемок документального проекта «За лентой» для телеканала «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты записывали интервью с военнослужащими 19-го отдельного батальона противодействия беспилотных систем, который обеспечивает защиту одного из участков трассы от атак БПЛА.

Во время съемок бойцы заметили в небе украинский беспилотник. Командир подразделения принял решение задействовать FPV-перехватчик, который уничтожил цель за несколько секунд до удара по гражданскому грузовику.

Благодаря оперативным действиям военных атаку удалось предотвратить, а съемочная группа не пострадала.

13 июля на трассе «Новороссия» произошел инцидент с участием министра молодежной политики Запорожской области Егора Логунова. Он получил ранения в результате атаки украинского БПЛА.

В июне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об активизации работы по противодействию вражеским дронам на ключевых автомагистралях, включая трассу «Новороссия». По его словам, российские ударные беспилотники приступили к патрулированию дорог и уже оказывают содействие в нейтрализации аппаратов противника, нацеленных на гражданский транспорт.

Ранее Соловьев обозначил сроки перехода Донбасса под полный контроль России.