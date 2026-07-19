В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке на склады в Тамбовской области и Подмосковье

Кузнецов: 15 пострадавших в Котовске и Электростали находятся в тяжелом состоянии

В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на логистический центр в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.

По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, на лечении находятся 22 пострадавших из Котовска, восемь из них — в тяжелом состоянии. Состояние еще 14 пациентов оценивают как средней степени тяжести, девять — получили помощь врачей амбулаторно, передает РИА Новости.

Кузнецов также сообщил, что в больницах Московской области и федеральных медицинских центрах Минздрава РФ находятся 40 пострадавших при атаке на логистический центр в Электростали, передает «Интерфакс». Семь человек — в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести, уточнил представитель министерства.

Накануне в Минздраве сообщили, что 10 пострадавших эвакуируют на лечение в федеральные медицинские центры и больницы города Москвы.

18 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске и подмосковной Электростали. По первоначальным данным властей, при ударе по складу в Котовске несовместимые с жизнью травмы получили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек были ранены. При атаке на Электросталь, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пострадали 57 человек, один не выжил.

Ранее в Wildberries и Russ прокомментировали атаку на логистические центры компании в Котовске и Электростали.