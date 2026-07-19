Десять пострадавших при атаке на Тамбовскую область эвакуируют в Москву

Кузнецов: 10 пострадавших при ударе ВСУ по Котовску эвакуируют в больницы Москвы

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил в разговоре с РИА Новости, что 10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медцентры и больницы Москвы.

Он также сообщил, что эвакуацию проведут специалисты службы медицины катастроф, задействовав специально оборудованный автотранспорт и санитарную авиацию.

По словам Кузнецова, решение принято по результатам телемедицинских и очных консультаций со специалистами федеральных медицинских центров.

Он уточнил, что министр здравоохранения Михаил Мурашко распорядился направить в Тамбовскую область бригады Федерального центра медицины катастроф и Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф (ЦЭМП).

18 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По первоначальным данным властей, при ударе по складу в Котовске несовместимые с жизнью травмы получили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек были ранены. В регионе после атаки отменили все развлекательные мероприятия.

Ранее в Wildberries и Russ прокомментировали атаку на логистические центры компании в Котовске и Электростали.