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Общество

Суд продлил арест основателя Readovka Костылева

Суд продлил арест основателя Readovka по делу о хищении миллиарда рублей у МО
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Суд продлил срок содержания под стражей основателю издания Readovka Алексею Костылеву. Об этом сообщили ТАСС в суде.

«Суд постановил ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Костылева А. Л., обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ, удовлетворить», — говорится в сообщении.

Костылев обвиняется в хищении у Минобороны средства на сумму около 1 млрд рублей. Костылев не признал вину.

Московский суд оставил его в СИЗО 15 апреля, отклонив апелляционную жалобу защиты, которая просила заменить арест на меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Известно, что бывшие сотрудники дали показания на основателя издания Readovka Алексея Костылева по делу о хищении у Минобороны. Один из участников процесса также заявил РИА Новости, что речь идет об экс-сотрудниках медиаменеджера.

Ранее адвокат рассказал об ухудшении состояния основателя Readovka в СИЗО.

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