Дело Костылева касается госконтракта на поставку БПЛА

Дело Костылева касается госконтракта на несколько млрд руб о поставках БПЛА
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дело основателя издания Readovka Алексея Костылева касается госконтракта на несколько миллиардов рублей о поставках БПЛА. Об этом пишет РИА Новости, приводя слова следователя в зале Тверского суда Москвы.

Суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте Костылева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемогоарестовали на два месяца.

«Костылев подписал госконтракт не несколько миллиардов, на поставку», — заявила следователь в суде.

Два дня назад Костылева вызвали на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере и поместили в изолятор временного содержания. Ему вменяют хищение 1 млрд руб. у министерства обороны России и неисполнение обязательств по госконтрактам. Адвокат просил отправить основателя Readovka под домашний арест в подмосковном Щелково.

Позднее медиахолдинг опубликовал обращение в своем Telegram-канале. В нем говорится, что Костылев является основателем холдинга «Ридовка», и компания ценит его вклад в формирование патриотической повестки в российской медиасреде, а также благодарна за многолетнюю совместную работу и профессиональный вклад.

Ранее сообщалось, что глава РФПИ Дмитриев подаст в суд на The Washington Post за ложные цитаты.

 
