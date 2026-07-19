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Дожди придут в Москву во вторник

Синоптик Макарова: облачность и дожди придут в Московский регион во вторник
Владимир Вяткин/РИА Новости

Облака и кратковременные дожди придут в Москву и Подмосковье во вторник. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, пишет ТАСС.

«Во вторник и среду уже прогнозируется временами дождь», — сказала она.

Увеличение облачности является следствием приближения циклона, центр которого будет перемещаться с юга Балтийского моря на северо-западные области России.

Макарова также сообщала, что понедельник будет еще жарким днем, осадков не ожидается.

16 июля в Гидрометцентре РФ сообщили, что европейский антициклон, несущий в Московский регион теплую погоду без осадков, имеет ресурс на трое суток.

В свою очередь главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова прогнозировала, что в столичном регионе к концу текущей недели погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления.

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