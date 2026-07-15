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Общество

Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Синоптик Позднякова озвучила прогноз погоды в Москве на эти выходные
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В столичном регионе к концу текущей недели погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления. На этом фоне будет умеренно тепло и без осадков, пообещала в беседе с RT главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

С пятницы по воскресенье, по словам синоптика, ожидается переменная облачность без осадков. В ночь с четверга на пятницу будет прохладно, температура воздуха в столице не поднимется выше +12…+14 градусов, а по области будет колебаться от +11 до +16 градусов. В последующие ночи станет заметно теплее, ожидается от +16 до +18 градусов.

Днём в пятницу воздух прогреется до +21…+23 градусов, по области прогнозируется до +25 градусов. Такая погода будет сопровождаться достаточно плотным северным ветром, предупредила Позднякова.

В выходные ожидается потепление до +25…+26 градусов, поэтому в целом погода в субботу и воскресенье будет комфортной для отдыха, заключила синоптик.

Ранее москвичей предупредили о самой холодной ночи за последнее время.

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