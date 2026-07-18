В Гидрометцентре рассказали, какой погоды ждать москвичам

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала ТАСС, что жаркая погода продержится в Москве до понедельника.

По ее словам, понедельник будет еще жарким днем, осадков не ожидается.

«Понедельник еще жаркий день. В Москве 28-30 градусов, в области — 25-30», — поделилась она.

При этом ночью также будет тепло: в Москве столбики термометров покажут +15... +17°C градусов, в Подмосковье воздух прогреется до +9... +14°C.

16 июля в Гидрометцентре РФ сообщили, что европейский антициклон, несущий в Московский регион теплую погоду без осадков, имеет ресурс на трое суток.

В ближайшие дни в Москве и области ожидается жаркая погода: в пятницу днем до +22–23°C, в субботу до +27°C, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до +27–29°C. С понедельника, 20 июля, из-за приближения циклона станет облачнее и начнутся небольшие дожди, при этом температура днем составит +22–27°C, а во вторник, 21 июля, также возможны осадки.

Ранее россиянам назвали главные признаки теплового истощения в жару.