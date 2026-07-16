Теплая погода без осадков сохранится в Москве до конца выходных

Несущий в Москву теплую и сухую погоду антициклон имеет ресурс на трое суток

Европейский антициклон, несущий в Московский регион теплую погоду без осадков, имеет ресурс на трое суток. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«В пятницу и выходные характер погоды в столичном регионе определит антициклон, который движется из Европы, его ресурсы рассчитаны на три дня, до окончания недели», — говорится в сообщении.

В ближайшие дни в Москве и области ожидается жаркая погода: в пятницу днем до +22–23°C, в субботу до +27°C, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до +27–29°C. С понедельника, 20 июля, из-за приближения циклона станет облачнее и начнутся небольшие дожди, при этом температура днем составит +22–27°C, а во вторник, 21 июля, также возможны осадки.

В свою очередь главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в столичном регионе к концу текущей недели погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления.

Ранее россиянам назвали главные признаки теплового истощения в жару.