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Россиян предупредили, почему нельзя красить забор в жару

Химик Дорохов: покраска забору в жару может вызвать тошноту и головную боль
Svetlyachock/Shutterstock/FOTODOM

При высокой температуре воздуха процесс покраски забора сопровождается интенсивным испарением летучих компонентов, входящих в состав многих лакокрасочных материалов. Чем выше температура поверхности и окружающего воздуха, тем быстрее пары растворителей накапливаются в зоне дыхания человека, особенно если работа занимает несколько часов подряд, рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Жара сама по себе усиливает нагрузку на организм. Во время физической работы человек быстрее теряет жидкость, чаще и глубже дышит, а сосуды кожи расширяются для охлаждения тела. В результате в организм поступает больше паров растворителей, а первые признаки их воздействия легче спутать с обычным перегревом или солнечным ударом. Если вовремя не прекратить работу, самочувствие может продолжить ухудшаться», — предупредил он.

Наибольший риск представляют краски на основе органических растворителей — алкидные эмали, масляные краски, некоторые виды грунтовок и лаков. В их состав могут входить уайт-спирит, ксилол, толуол и другие летучие органические соединения. При вдыхании высокой концентрации их паров могут появиться головная боль, головокружение, слабость, тошнота, раздражение глаз и слизистых оболочек.

«Вероятность таких симптомов возрастает при температуре воздуха выше 30 °C, когда скорость испарения растворителей существенно увеличивается», — заявил химик.

Наименее выражен этот риск при использовании современных водно-дисперсионных красок. В качестве растворителя в них используется вода, поэтому содержание летучих органических соединений значительно ниже, чем в материалах на основе органических растворителей.

«Полностью безопасными такие составы считать нельзя, поскольку они также содержат консерванты, пленкообразующие добавки и другие химические компоненты, однако вероятность выраженного воздействия паров при работе на открытом воздухе существенно ниже», — отметил эксперт.

Оптимально проводить покрасочные работы утром или вечером, когда температура воздуха не превышает 20–25 °C и отсутствует прямое солнце. Если работу невозможно перенести, следует делать регулярные перерывы, пить достаточное количество воды, использовать перчатки и при работе с красками на органических растворителях применять респиратор с фильтрами для защиты от органических паров. При появлении головокружения, тошноты или выраженной слабости работу необходимо сразу прекратить и выйти на свежий воздух.

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