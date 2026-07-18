В Тамбовской области отменены развлекательные мероприятия из-за удара ВСУ по Котовску

В Тамбовской области отказались от развлекательных программ после атаки ВСУ на Котовск

В нескольких районах Тамбовской области были отменены развлекательные мероприятия после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Котовск. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В частности, отменены ретро-проект «По волнам моей памяти» и проект «Молодежка», которые были запланированы на 18-19 июля в городском парке культуры и отдыха Тамбова.

Также было решено изменить программу фестиваля пляжных видов спорта «Моршанский сокол».

Без развлекательной программы прошли и фестиваль «PROсыр ПритамбовьеFEST» — решение об этом принял глава Тамбовского муниципального округа Александр Орионов, а еще — фестиваль «Ирская коммуна» в Кирсановском муниципальном округе.

В ночь на 18 июля и утром беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске пострадали 25 сотрудников ночной смены, еще семеро не выжили.

Как сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, атаковавшие Котовск дроны содержали поражающие элементы для нанесения большего ущерба.

Ранее в Wildberries и Russ прокомментировали атаку на логистические центры компании в Котовске и Электростали.