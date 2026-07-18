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Общество

В Китае впервые спасли кота с помощью дрона во время наводнения

В Китае оператор БПЛА спас застрявшего во время наводнения кота с помощью дрона

В китайской провинции Цзилинь с помощью беспилотника спасли кота, который несколько дней провел на дереве посреди разлившейся из-за наводнения реки. Об этом сообщает China News.

Животное заметили на дереве у моста в городе Цзилинь после того, как из-за ливней в реке Сунгари поднялся уровень воды. На помощь коту пришли волонтеры, полицейские и операторы дронов.

К беспилотнику подвесили корзину с кормом. Две первые попытки оказались неудачными, однако с третьего раза кот запрыгнул в корзину, после чего его благополучно доставили на берег. На месте за операцией наблюдали десятки местных жителей.

По данным китайских СМИ, животное провело на дереве около двух суток и было сильно истощено. После спасения кота доставили в ветеринарную клинику для осмотра. Один из участников операции заявил, что готов оставить питомца у себя, если не найдется его хозяин.

В прошлом году в Санкт-Петербурге спасли кота, который провел почти неделю в облицовке у реки Фонтанки. На протяжении всего этого времени специалисты кормили животное и ожидали момента, когда его можно будет извлечь. В операции по спасению кота также был задействован патрульный катер. Ветеринары обнаружили, что у животного, которого зовут Маркиз, оказалась повреждена лапка. После спасения Маркиза многие петербуржцы захотели забрать его себе.

Ранее на Филиппинах кот спас хозяев во время наводнения после тайфуна.

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