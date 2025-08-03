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В Петербурге спасли кота, почти неделю просидевшего внутри набережной

В Петербурге спасли кота, просидевшего несколько дней в облицовке набережной
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В Петербурге спасли кота, просидевшего несколько дней в облицовке набережной реки Фонтанки. Кадры опубликовал «78» в Telegram-канале.

Животное провело в узкой щели почти неделю, все это время спасатели подкармливали кота и ждали, когда его удастся вытащить.

«Во время подъема котик поприветствовал всех уверенным «Миу». На берегу тоже пообщался с публикой и, конечно, подкрепился», — говорится в публикации.

Издание «Фонтанка» сообщило, что у животного повреждена лапка, его осмотрят ветеринары. Пушистого зовут Маркиз, он жил во дворе дома на канале Грибоедова. Местные подкармливали кота.

1 августа на спасение застрявшего на набережной Фонтанки кота выделили патрульный катер.

До этого в порту Балтийска нашли кота, неделю плывшего в темном контейнере без еды и воды.

Сотрудники паромной линии, принимавшие груз, отметили, что кот выглядел ухоженным, вел себя спокойно и охотно шел к людям, что свидетельствует о его домашнем характере.

Ранее кот из Новой Зеландии стал воровать белье соседей и приносить хозяйке.

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