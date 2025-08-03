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В Петербурге собралась очередь желающих приютить спасенного кота

В Петербурге образовалась очередь желающих забрать спасенного на Фонтанке кота
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Telegram-канал «Санкт-Петербург online | Saintpgo»

В Санкт-Петербурге возник серьезный ажиотаж среди желающих взять к себе кота, который почти неделю находился в отверстии гранитной облицовки набережной реки Фонтанки. Об этом РИА Новости рассказал спасатель Леонид Лунев, непосредственно участвовавший в операции по его освобождению.

«Из желающих забрать этого котика уже выстроилась очередь до горизонта», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пушистый пленник уже выписан из ветеринарной клиники после успешно проведенной операции на лапке. Лунев добавил, что кот, вероятно, отдохнет несколько дней, а затем отправится домой. Спасатель выразил уверенность, что перспективы животного «самые радужные».

3 августа Telegram-канал «78 | Новости» сообщил о том, что в Санкт-Петербурге удалось спасти кота, который провел почти неделю, застряв в облицовке у Фонтанки. На протяжении всего этого времени специалисты кормили животное и ожидали момента, когда его можно будет извлечь. В операции по спасению кота также был задействован патрульный катер.

Ранее в порту Балтийска обнаружили кота, неделю плывшего в темном контейнере без еды и воды.

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