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Флаг США стал причиной жесткой посадки парашютиста на родео в Калифорнии

Парашютист рухнул в пивную палатку на празднике в честь Дня независимости США
insta_satara/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В штате Калифорния парашютист рухнул в пивную палатку на празднике в честь Дня независимости США. Об этом сообщает ABC7 News.

В калифорнийском городе Фолсом уже больше 60 лет ежегодно проходит родео, на этот раз оно проходило в честь 250-летия основания Соединенных Штатов Америки. Во время праздника мужчина взлетел в небо на парашюте в цвет американского флага.

Парашютист начал снижаться к земле, когда его огромный флаг зацепился за дерево. В итоге мужчина отклонился от курса и совершил жесткую посадку за пределами арены, рухнув в пивную палатку.

«Наш парашютист Росс в безопасности и вышел на арену после прыжка под овации зрителей», — говорится в сообщении родео в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

День независимости США — главный национальный праздник, ежегодно отмечаемый 4 июля в честь принятия Декларации независимости в 1776 году. Исторический документ провозгласил отделение 13 колоний от Великобритании и рождение нового суверенного государства.

Ранее во Франции рухнул самолет с парашютистами.

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